Más de 20 diplomáticos rusos son expulsados de Inglaterra por presunto atentado contra espía

La primera ministra británica, Theresa May, dio a conocer este miércoles durante una sesión en el Parlamento, que 23 diplomáticos rusos serán expulsados de Inglaterra, y que se aplicará una interrupción con los contactos bilaterales de Moscú, además de cancelar la visita del canciller ruso.

*Foto: Theresa May, primera ministra de Inglaterra/EFE

Esta medida surgió después que Sergei Skripal (66), ex espía ruso, y su hija Yulia (34), sufrieran un intento de asesinato en suelo inglés con un arma química y se comprobará que el gobierno ruso es culpable.

"No hay otra conclusión alternativa, aparte de que el Estado ruso fue culpable del intento de asesinato del señor Skripal y su hija, y de amenazar las vidas de otros ciudadanos británicos en Salisbury", dijo May.

Limitaciones con Rusia

Londres había brindado un ultimátum a Moscú para que explicara los motivos de dicha situación, pero no obtuvo respuesta. "Bajo la Convención de Viena, Reino Unido expulsará ahora a 23 diplomáticos rusos que han sido identificados como oficiales de inteligencia no declarados", precisó May. "Tienen solo una semana para irse", sentenció la mandataria británica.