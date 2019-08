Más de 72 mil incendios forestales afectan el Amazonas en lo que va del año

Brasil alcanzó un nuevo récord de incendios forestales. Este año, 72,843 incendios han consumidos varias zonas del Amazonas, según informó el centro de investigación espacial de Brasil INPE.

El informe llega en momentos que existen varios fuegos activos en la selva amazónica, lo que hace crecer la preocupación por la política ambiental del presidente Jair Bolsonaro, reporta la agencia Reuters.

El aumento de estos incendios es de un 83% en comparación al mismo periodo en 2019, dijo INPE. El total es el mayor desde que comenzaron los registros en 2013.

Fires are burning across central South America. Yesterday #NOAA20's OMPS instrument detected the aerosol index - an index that detects the presence of particles like soot and dust in the atmosphere - in the vicinity of the fires. This can help inform air quality forecasts. https://t.co/lCMwTqWxtA

— Joint Polar Satellite System (JPSS) (@JPSSProgram) August 19, 2019