Mauricio Macri usó una frase de la película de Batman en su discurso

"Nunca hay más oscuridad que en el segundo antes de amanecer", dijo Mauricio Macri al describir la situación económica mientras el dólar trepaba casi hasta los $ 45 y sacudía el mercado cambiario.

La frase, en medio del discurso donde pidió "aguantar" y "tirar todos del carro", no es de su autoría. Los cinéfilos salieron rápidamente a recordar al personaje de Harvey Dent en "Batman: el caballero de la noche", (2008), la segunda entrega de la célebre trilogía del director Christopher Nolan.

Allí, el fiscal de distrito, que interpreta el actor Aaron Eckhart, durante una conferencia de prensa pronuncia la frase y luego dice que él es el verdadero hombre murciélago, como parte de una estrategia para combatir al Joker.

"The night is darkest just before the dawn. And I promise you, the dawn is coming" ("la noche es más oscura justo antes del amanecer. Pero yo les prometo que el amanecer está llegando")", dice Dent en Ciudad Gótica antes de convertirse en el villano "Dos Caras".

Sin embargo, el cineasta argentino Juan José Campanella salió a aclarar con humor que "no todo nació con Batman" y que el autor de la frase es Thomas Fuller, un historiador de fines del siglo XVIII.

El dicho es muy conocido en el mundo sajón y Thomas Fuller lo publicó en su libro de 1650 “A Pisgah-Sight of Palestine”, donde da cuenta de la geografía de Palestina.