Médico engañó a sus pacientes embarazadas entregándoles la misma ecografía a todas

Síguenos en Facebook

Estar embarazada es la noticia más feliz para muchas mujeres, quienes no dudan en compartir su primera ecografía del bebé que viene en camino. Sin embargo, un médico engaño a varias de sus pacientes entregándoles la misma ecografía a todas. El caso fue denunciado en Chile.

Una usuaria compartió la ecografía de su embarazo y mientras navegaba en las redes sociales se percató que otra usuaria había compartido la misma ecografía un par de años antes, fue entonces que indagando logró encontrar que eran varias las mujeres que recibieron la misma ecografía y del mismo doctor.

Belen Aguilera, quien reside en la ciudad de Constitución, en la costa de Chile, se atendió con el doctor Eduardo Oliva, quien al parecer se dedica a entregar la misma ecografía a todas sus pacientes desde el año 2011.

"Hace un par de días por fb encontré una ecografia, me pareció muy conocida, la comparé con la eco de mi hija (en ese entonces me atendía el Dr Eduardo Oliva Andaur en Constitución) y son las mismas, los mismos detalles, todo, la del otro bebé era de hace seis años y mi hija tiene un año y 10 meses, luego de eso, comencé a hablar con mis familiares, y me enteré que hay otra persona que tiene la misma ecografia hace 7 años", se lee en la publicación de Aguilera.

Su post que cuenta con más de 21 mil compartidos ha logrado que más casos similares salgan a luz. Varias usuarias han compartido su malestar y comentado que también se atendieron con el mismo doctor.