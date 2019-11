Minsa sobre recientes casos de Guillain-Barré: No se puede hablar de un brote

Síguenos en Facebook

Hoy el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que los nuevos reportes del Síndrome de Guillain-Barré, registrados en las tres últimas semanas en las regiones de Lambayeque, Cajamarca y Piura, se debe a un incremento inusual de casos que no tienen una fuente común de aparición.

El director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, "No se puede hablar de un brote, lo que está ocurriendo es un incremento inusual de casos que no tienen una fuente común de aparición, sino que vienen de diferentes departamentos y provincias”.

Detalló que el Minsa cuenta con una red de vigilancia epidemiológica que semanalmente recibe el reporte de casos y permite tomar una respuesta oportuna.

“Este trabajo consiste en activar la atención inmediata y brindar el tratamiento de manera gratuita en todos los establecimientos de salud del país”, indicó.

De igual manera, aseguró que los miembros de las direcciones especializadas del sector viajaron a las citadas regiones para apoyar en la debida identificación de casos en los que se presenta esta enfermedad y brindar soporte en el manejo adecuado de pacientes.

El director del CDC remarcó que los hospitales del Minsa cuentan con suficiente abastecimiento del medicamento para este mal, que consiste en inmunoglobulina, y permite que el paciente se recupere completamente.

“El tratamiento con la inmunoglobulina permite neutralizar la respuesta inmune del cuerpo y hace que la conducción nerviosa del paciente vuelva a su estado normal”, manifestó.

Finalmente, Loayza informó que en las tres últimas semanas en Lambayeque se registraron 23 casos del Síndrome de Guillain-Barré, mientras que en Cajamarca y Piura se reportan 9 casos.