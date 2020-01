En determinados casos de feminicidio, las reacciones de las víctimas pueden ser poco creíbles e incluso pueden llegar a reflejar falta de dignidad y amor propio.

Hace unas semanas, en el distrito de La Victoria, un joven salvó a una mujer de ser quemada viva por su pareja en plena calle. Sin embargo, a pesar de la amenaza, la víctima no hizo acusación alguna a su agresor y negó que tuviera acciones violentas contra ella. Un hecho, más increíble aún, se produjo en un tribunal de Brasil, que se encargó de un caso de intento de feminicidio.

La agraviada Micheli Schlosser pidió al juez que se interrumpa la audiencia para abrazar y besar al sujeto que había intentado asesinarla. El fiscal del caso, Pedro Rui da Fontoura Porto, señaló que el agresor identificado como Lisandro Rafael Posselt disparó cinco veces contra su novia en las afueras de iglesia en agosto pasado. La mujer sufrió dos disparos en la cabeza, pero afortunadamente pudo sobrevivir.

"Hablaremos y si todo va bien, volveremos y todo será como antes. Lo amo y ya lo he perdonado", dijo Micheli Schlosser en entrevista con Gazeta do Sul.

“Me sorprende que tenga ese deseo de mantener una relación con el sujeto que le disparó cinco veces”, reflexionó el juez, desconcertado por la escena.

La mujer justificó, de alguna manera, los disparos que le propinó su ex pareja. Contó que vio mensajes de otra mujer en el celular de su pareja y pensó que se trataba de una infidelidad. Inmediatamente lo amenazó. "Dije que me quedaría con sus amigos y lo denunciaría por violación".

Al parecer, la agraviada se siente afortunada de haber conocido al violento sujeto. "De todos los hombres que tuve, fue uno de los mejores. No me puedo quejar, porque no es una mala persona. Me trató de la mejor manera posible. Fui una reina para él”.

Y probablemente vuelvan a ser enamorados, porque Lisandro Rafael Posselt logró salir en libertad debido a que su condena es menor a ocho años y no registra antecedentes penales.