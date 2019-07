Mujer pierde la visión por 2 horas al colocarse pestañas postizas

Síguenos en Facebook

Una joven de 20 años, acudió a un salón de belleza para colocarse unas extensiones de pestañas postizas y terminó con un fuerte dolor de ojos que le provocó la pérdida de visión durante dos horas. Esta lamentable noticia se dio a conocer en las redes sociales.

Megan Rixson comentó a Buzz Feed News que sintió que las cosas no estaban del todo bien cuando le empezó a arder el ojo durante la primera aplicación de pestañas, pero la especialista le decía que era una reacción normal y que pronto esa molestia desaparecería.

“Cuando la empleada puso la primera, mis ojos me picaban mucho, pero ella me dijo que no me preocupara, que era normal y me pidió que mantuviera los ojos abiertos”, comentó Rixson.

Debido a que sentía un fuerte ardor, la joven siguió cerrando los ojos y llegó el momento en el que no pudo abrirlos nuevamente.

A través de un video que publicó en su cuenta de Twitter, la estudiante aseguró que, en lugar de utilizar un pegamento especial para pestañas, la trabajadora usó uno para uñas, causando daño en su vista.

“Chicas, sean muy, muy cuidadosas cuando se arreglen las pestañas. Yo me puse unas individuales en un lugar nuevo y resultó que usaron pegamento de uñas en mis ojos”, escribió.

Después de dos horas de tener la vista afectada, Rixson acudió a una clínica, donde lavaron sus ojos y le recetaron gotas para la irritación.

El optometrista y presidente de la Asociación Americana de Optometristas, Samuel Pierce, afirmó que debido a la poca regulación que tienen estos procedimientos de belleza, puede haber algunas consecuencias severas.

“Las extensiones de pestañas pueden causar enrojecimiento, irritación e inflamación que pueden llevar a una conjuntivitis por partículas extrañas atrapadas en el ojo", dijo.