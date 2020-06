Mirella Mora, una mujer hispana que vive en el estado de California en Estados Unidos, denunció en una entrevista para el programa ‘Al Rojo Vivo’ que una mujer se quitó la mascarilla del rostro para toser a propósito en la cara de su bebé dentro de una heladería en plena pandemia del coronavirus.

Según la madre, la mujer empezó a agredirla de forma racista cuando le escuchó hablando español con su abuela. Las cámaras de vigilancia captaron cuando la mujer se acerca se quita la mascarilla y se acerca hasta el coche del bebé de un año y tose repetidamente. Inmediatamente, la madre atinó a cubrir a su bebé con la tela del cochecito.

“Ella tosió en la cara de mi niño. Lo asustó. Yo y mi abuela estábamos esperando para llegar la yogurt y la señora me empezó a molestar. Me empezó a decir de mi distancia, que yo estaba muy cerca de ella...Me dijo que yo no le entendía lo que estaba diciendo como si no hablara inglés, por eso yo creo que esta señora es racista”, explicó Mirella Mora.

Las imágenes muestran a la mujer blanca de aproximadamente 60 años, complexión mediana y fue vista por última vez con ropa blanca y un pañuelo gris en la cabeza, lentes y zapatillas.

La policía de San José en California ha catalogado el ataque como asalto y están solicitando la colaboración del público para identificar a la mujer.

Según especialistas entrevistados por el programa, si la mujer está infectada con el COVID-19 el cargo puede incrementarse a intento de asesinato.

El toser con intención de enfermar a alguien está siendo considerado un delito federal por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Video:

Crédito del video: Al Rojo Vivo de Telemundo