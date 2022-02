Arianny Sánchez Pichardo, de 23 años, demostró todo el amor que le tiene a su hijo al viajar hasta Argentina desde República Dominicana para poder realizarle un trasplante hepático, operación que no realizan en su país.

Según La Nación, Jesús es el nombre del pequeño por el cual Sánchez realizó tal viaje. Él nació de manera prematura a los 7 meses y presentó complicaciones de salud desde el inicio de su corta vida.

“Empecé a tener problemas con el embarazo, tenía presión alta, me subía el azúcar en la sangre, era peligroso. Hasta que Jesús nació a los 7 meses y ahí empezaron otras complicaciones”, comentó la joven.

El pequeño tenía la piel amarilla y presentaba un estómago muy hinchado. Es ahí que comenzaron a hacerle varios exámenes hasta que llegaron a un triste diagnóstico: Jesús nació sin vías biliares y requería de un trasplante hepático para evitar lo peor.

“Yo sufrí mucho en ese momento porque, según me dijeron, el único trasplante hepático que se hizo en República Dominicana a un niño fue a uno de ocho años y nadie quería hacer una cirugía semejante a un bebé”, agregó Sánchez Pichardo.

De pronto la solución apareció, pero a varios miles de kilómetros de su país. “Pensé que iba a ser un problema sin solución. Ya me habían dicho que Jesús solo podía vivir un año más en esas condiciones. Me dijeron que el trasplante se podía hacer en la Argentina, pero yo no tenía la más mínima idea de cómo iba a llegar hasta Buenos Aires”, relató.

Es así que llegaron a la fundación ETHE, expertos en trasplante hepático y con varios años de funcionamiento en América Latina. Tras el contacto, empezaron los trámites para que se le pueda operar lo más pronto posible.

El otro inconveniente que tuvieron fue el donante, por suerte la joven madre era compatible con su menor hijo.

“Me puse a llorar de la emoción porque sino se hubiera complicado la situación. Tuve suerte en muchos sentidos, hay muchas familias que no logran acceder a todo lo que yo accedí”, contó.

El 19 de agosto del año pasado ambos entraron al quirófano y, tras varias horas de cirugía, pudieron salir con bien. Ambos regresaron a República Dominicana el 25 de octubre.

Hasta el momento Jesús continúa su recuperación y los médicos creen que el pedacito de hígado que recibió de su madre ya debe haberse regenerado.

