El nuevo coronavirus ha supuesto un reto para todos los sectores de la población. Desde el menos relevante para la opinión pública hasta los laboratorios de todo el planeta. Es así que la vacuna contra el COVID-19 es el objetivo inmediato de la ciencia.

El reconocido diario The New York Times, desde que comenzaron los primeros estudios, detalla a diario cómo va la carrera para dar con la vacuna definitiva que pueda contrarrestar los efectos de esta novel enfermedad.

Durante esta semana, el conteo ha sufrido un cambio significativo. El número de potenciales vacunas alrededor del planeta que se encuentran en Fase 3 de pruebas se elevó a cuatro.

Hasta hace poco menos de un mes, solo un estudio se ubicaba en el conteo. Sin embargo, con el correr de los días se ha ido conociendo que los resultados en las primeras fases permiten seguir avanzando.

Si bien hay una vacuna en el sector de aprobados, el uso de ese dispositivo solo está limitado a un grupo reducido de personas como parte de las pruebas de la compañía china CansinoBio.

Las cuatro candidatas

Es así que las vacunas que aún continúan siendo analizadas y estudiadas constantemente a fin de medir los posibles efectos secundarios que se producen en los voluntarios tras usarlas son cuatro en todo el planeta.

1. Universidad de Oxford en conjunto con Astrazeneca (Reino Unido)

2. Empresa Sinovac Biotech (China)

3. Murdoch Children’s Research Institute (Australia)

4. CansinoBio (China)

Cabe mencionar que las vacunas producidas por la compañía estadounidense Moderna comenzarán la Fase 3 de pruebas el próximo 27 de julio.

