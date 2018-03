Nicolás Maduro asegura que Venezuela ofrece más garantías electorales que cualquier país de Europa

Síguenos en Facebook y YouTube

"Aquí tenemos 10 veces más garantías electorales antes, durante y después de los actos electorales que en cualquier país de Europa". Así fue como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparó las condiciones en comicios de su país con los de países europeos.

Estas declaraciones las dio a la prensa luego de haber firmado un acuerdo de garantías electorales con otros candidatos presidenciales. Además, aprovechó en criticar que se señalen como fraudulentas las votaciones del 20 de mayo, en las que aspirará a la reelección sin opositores que puedan darle batalla.

El mandatario del país caribeño le requirió a Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), dictar talleres sobre la transparencia de las elecciones en el país ante los embajadores europeos acreditados y ante "todo el cuerpo diplomático" que opera en la embajada de Estados Unidos.

Asimismo, Maduro dijo que los estados pueden aprender sobre "garantías electorales" en Venezuela y evocó el caso de Colombia, donde, señaló, no hay auditorías a los comicios, "el voto no es secreto" y "no tienen una sola garantía los candidatos presidenciales".