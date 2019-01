Nicolás Maduro se dirige a Donald Trump en inglés: "Hands off Venezuela" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un mensaje al mandatario de Estados Unidos en inglés para pedirle que no se meta con el país sudamericano. Llamó la atención entre el público y los televidentes que hable en el idioma extranjero.

"Donald Trump, con Venezuela no te metas! ¡'Hands off' Venezuela! ¡Donald Trump, 'hands off' Venezuela!", expresó Maduro.

El mandatario de Venezuela cuestionó que Estados Unidos haya congelado 7.000 millones de dólares en activos de PDVSA y calificó las sanciones como "ilegales" y "unilaterales".

Asimismo, el jefe de Estado evalúa tomar medidas contra el país gobernado por Donald Trump en defensa de sus activos en el extranjero. "Con esta medida pretenden robarnos la empresa Citgo a todos los venezolanos", manifestó Nicolás Maduro.

En otro momento, reiteró que Estados Unidos es culpable "del golpe de Estado y del intervencionismo en Venezuela". "Si nos quieren destruir, no lo vamos a permitir", indicó.