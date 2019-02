Nicolás Maduro: "No voy a pasar a la historia como un hombre que le dio la espalda a su pueblo"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo no importarle cómo pasará su nombre a la historia, pero dijo que no será "como un hombre que le dio la espalda a su pueblo".

"No me importa cómo voy a pasar a la historia. No voy a pasar como un traidor, como un débil, como un hombre que le dio la espalda a sus compromisos históricos, a su pueblo", expresó el mandatario del país sudamericano a RT.

Nicolás Maduro indicó que pide a Dios que su país no llegue a una resistencia frente a un a intervención militar de Estados Unidos, tal como lo considera posible Donald Trump.

"Pido a Dios que nuestro país no llegue a una invasión y a un estado de resistencia armada de nuestro pueblo frente a una invasión norteamericana", manifestó.

Asimismo, indicó que el 'casus belli' de Estados Unidos contra Venezuela es el petróleo que tienen en su país y que planean explotarlo.

"¿Nosotros tenemos armas de destrucción masiva? ¿Somos una amenaza a la seguridad de Estados Unidos? No. El 'casus belli' es el petróleo de Venezuela, las riquezas, el oro, el gas, los diamantes, el hierro, el agua y nuestras riquezas materiales", sostuvo Nicolás Maduro.