Niños dependen de vecinos tras arresto de cientos de inmigrantes en Mississippi (VIDEO)

Miami. Hijos de las 680 personas que fueron arrestadas el miércoles en una masiva redada de la oficina estadounidense de migración, ICE, en el sureste de Estados Unidos, pasaron la noche en un gimnasio con la ayuda de los vecinos.

En la mañana del miércoles, ICE ejecutó siete redadas en plantas de procesamiento de comida en seis ciudades de Mississippi. Cerca de 680 inmigrantes sin documentos fueron enviados en autobuses a centros de detención. Algunos serán deportados, otros serán liberados con tobilleras electrónicas.

Al salir de la escuela, sus hijos descubrieron que sus padres ya no estaban. Según reportó la televisora local WJTV, vecinos y extraños se ocuparon de ellos y los llevaron a un gimnasio comunitario en Forest, 80 km al este de la capital, Jackson.

Mississippi: School kids & family members of immigrants weep as ICE raided their workplaces—arresting 600+

This was the first day of school & these kids came home to utter devastation

This is inhumane. This is immoral. This is wrong. This is America

pic.twitter.com/60ZmcK09OB

— Qasim Rashid, Esq. (@QasimRashid) 8 de agosto de 2019