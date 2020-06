Las pruebas de las diferentes potenciales vacunas contra el nuevo coronavirus en el planeta continúan. Algunas han comenzado la fase en la que requieren de voluntarios para sacar conclusiones significativas.

Este es el caso del dispositivo producido por la Universidad de Oxford. Las pruebas ya comenzaron y se requerirán 10,000 voluntarios en total para dar con una respuesta acerca de los efectos inmediatos y secundarios de la potencial vacuna.

Uno de estos voluntarios es un enfermero español, quien fue entrevistado por Antena 3 de dicho país y en pocas palabras dio una luz de esperanza a la humanidad.

“Me hago pruebas anti-covid cada semana. La primera la hice el pasado viernes en la nariz y en la garganta. Hoy (domingo) he tenido el primer resultado y he dado negativo”, aseguró el profesional de la salud.

Asimismo, indicó que en el grupo de voluntarios en donde él comparte experiencias, ninguno ha reportado efectos secundarios. En ese sentido, se atrevió a dar fechas tentativas acerca de la comercialización de la vacuna.

“Ellos creen que a finales de agosto tendrán suficientes datos para poder decir si la vacuna es efectiva o no. Para Navidad será la mejor noticia que podríamos tener en todo el mundo” rescató emocionado.

La prueba de la vacuna de la Universidad de Oxford será realizada en diferentes países para a fines de este año disponer de una conclusión definitiva. La humanidad espera por una respuesta positiva.

