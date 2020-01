Katerine Gaponenko, viuda del piloto del avión 737 de Ukraine International Airline (UIA) que fue derribado por Irán y ocasionó la muerte de todos sus pasajeros tuvo un desgarrador testimonio de las palabras que le dijo a su esposo horas antes de que despegue.

Según contó la mujer, le dijo al padre de dos hijas, Volodymyr Gaponenko, que no viaje debido a las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Precisamente, por el asesinato, ordenado por Donald Trump, contra el general iraní Qasem Soleimani.

“Le pedí: No vueles, no lo hagas, pero él me dijo: ‘No podemos dar marcha atrás, si no soy yo no hay nadie más’”, dijo la mujer que perdió al compañero de su vida.

Pese a la advertencia de su esposa. Gaponenko debía seguir la programación del vuelo de regreso desde Kiev hasta la capital de Irán, Teherán, porque era imposible que los pasajeros, en su mayoría canadiense, iraní y ucraniana, descendieran de la aeronave.

Lamentablemente, dichas palabras fueron las últimas que le dio Katerine Gaponenko al piloto que tenía 11 mil horas de vuelo de experiencia. Como se conoce, el pasado 7 de enero el avión ucraniano fue derribado por Irán.

Hoy, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que su operador del sistema de defensa confundió el avión con un “misil de crucero”, por lo que derribó la aeronave.