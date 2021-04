Luis Marino Tarazona, es un peruano que ganó las elecciones el 16 de marzo y se convirtió en el primer hispano en la localidad de Port Chester, en Nueva York, en ganar la alcaldía de esta villa que cuenta con 30 mil habitantes, de los cuales un 65% es de origen latino.

El peruano Luis Marino Tarazona, ganó las elecciones el 16 de marzo y se convirtió en el primer hispano en la localidad de Port Chester, ubicado en Nueva York, en ganar la alcaldía de esta villa que cuenta con 30 mil habitantes de los cuales un 65% es de origen latino.

Marino Tarazona, de 53 años, es originario de Ocros, ubicado en la provincia de Huaraz. A los 15 años emigró a Estados Unidos, concretamente a Port Chester. Desde joven, tuvo que trabajar para mantener a su familia y ayudar a su madre.

“La vida aquí ha sido muy dura. No tuve chance de estudiar porque debía ayudar a mantener a muy familia, a mi madre que era sola. Llegué como cualquier inmigrante y empecé de abajo, cortando el césped. Lo hice por un año y luego busqué algo mejor. Trabajé en la construcción por 10 años y llegué a hasta maestro de albañil. Tengo 26 años trabajando para el gobierno en mantenimiento de unas escuelas, soy el segundo jefe de unos 200 empleados”, narra Marino sobre su vida a Andina.

El flamante burgomaestre ha sido bombero por 24 años. Un día después de ganar las elecciones se dirigió junto a su patrulla a sofocar un incendio que ocurría por el lugar. Incluso participó durante el ataque a las Torres Gemelas del 11 de setiembre del 2001 y el huracán Katrina que se dio el 23 de agosto del 2005.

“Soy una persona realista, los cargos son pasajeros, no son eternos. Voy a seguir luchando, para que cuando me vaya y salga por la puerta por donde entré me vaya satisfecho de haber servido a mi comunidad. Eso es lo mejor que me puedo llevar. Eso es lo máximo para mí”, asegura.

Elecciones

El demócrata ganó frente a sus dos contrincantes con 927 votos a su favor; mientras que, el republicano Rocco Latella, de ascendencia italiana, obtuvo 505 votos. Por otro lado, el independiente David Matthews alcanzó tan solo 64 votos, quedando en tercer lugar.

En cinco días, Luis Marino asumirá el cargo de alcalde de Port Chester por un periodo de dos años y según su mandato podría hasta ser reelegido.

“He vuelto a hacer historia, después de 11 años. El primer peruano, el primer ancashino”, dice Marino en una entrevista con Andina.

En su programa, el nuevo alcalde ha propuesto mantener los impuestos por debajo del límite fiscal del estado de Nueva York, también un mayor soporte al departamento de bomberos, policías y mejorar los caminos de la localidad, entre otras cosas.

Pese al orgullo de su histórica victoria, Marino ha sufrido los estragos de la pandemia del COVID-19. Su victoria se dio el mismo día que su hermano, médico de profesión, fallecía por coronavirus en Iquitos. Solo dos días después, su madre, de 89 años, moría por problemas de salud.

VIDEO RECOMENDADO