La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su director Tedros Adhanom Ghebreyesus, rechazó la recomendación de probar las vacunas contra el coronavirus en África, al considerar que este acto sería revivir tiempos coloniales.

Pese a no citar a los científicos franceses que propusieron que dicho continente sea “el centro de pruebas”, Adhanom criticó duramente la postura de los expertos y la calificó de “racista”.

“Este tipo de declaraciones racistas no hacen avanzar nada. Se oponen al espíritu de solidaridad. África no puede ser y no será un terreno de pruebas para ninguna vacuna", indicó la autoridad sanitaria.

Asimismo, el director de la OMS sostuvo que “este tipo de mentalidad colonial” debe terminar para lograr metas en todo sentido para la humanidad.

“Es vergonzoso y horrible escuchar a científicos haciendo ese tipo de declaraciones en el siglo XXI”, puntualizó Adhanom en la conferencia de prensa diaria que brinda la organización.

Camille Locht, director de investigación del Instituto Francés de Investigación Médica, y Jean-Paul Mira, jefe de los servicios de medicina intensiva y rehabilitación del hospital Cochin de París, brindaron una entrevista en una cadena de televisión francesa días atrás.

Durante la entrevista, Locht dijo: “si puedo ser provocador, ¿acaso no deberíamos realizar este estudio en África, donde no hay mascarillas ni tratamiento ni reanimación, como se hizo en algunos estudios con el sida o entre las prostitutas? [...] ¿Qué opina? (a su colega)”.

Como respuesta a ese cuestionamiento, Jean-Paul Mira respondió que estaba de acuerdo y agregó que "estaba pensando en un estudio en África con el mismo enfoque, lo cual no quita que no podamos pensar también en un estudio en Europa y en Australia”.

VIDEO RELACIONADO

La OMS teme que generalización de uso de mascarillas cause escasez en hospitales (07/04/20)