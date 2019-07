Orangután es captado usando su propia "lanza" para atrapar peces

Síguenos en Facebook

La fotografía de un orangután usando una lanza para capturar peces en la isla de Borneo al sudeste de Asia ha causado revuelo.

La imagen fue captada por Gerd Schuster, uno de los autores del libro 'Thinkers of the Jungle: The Orangutan Report' (Pensadores de la jungla: el reporte Orangután).

Recordemos que el observador dio cuenta de este ejemplar macho el 2008 en el río Gohong y que el uso de herramientas entre orangutanes fue documentado por primera vez por Carel Van Schaik.

Carel observó a los orangutanes desarrollar herramientas para ayudarse a comer en el Parque Nacional Gunung Leuser, en Sumatra, el año 1994.

El uso de herramientas representa un aspecto de la cultura, ya que todo el grupo participa en un comportamiento que se ha desarrollado a lo largo del tiempo.

Recientemente, Gerd Schuster tomó esta fotografía de “un orangután macho que se aferra precariamente a las ramas colgantes, agita el agua con un palo, tratando desesperadamente de atravesar un pez que pasa”.