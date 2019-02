Padre carga en una caja las cenizas de su hija fallecida por falta de medicamentos en Venezuela

Síguenos en Facebook

Un padre de familia ha narrado una cruda realidad que le está tocando vivir, ya que siempre carga una caja que contiene las cenizas de su hija fallecida por falta de medicamentos en Venezuela. La periodista Herminia Fernández, corresponsal de France 24 en español, contó a través de su cuenta de Twitter que estuvo a punto de “quebrarse” cuando entrevistó a este hombre venezolano.

"Por primera vez me quebré trabajando. Un señor me pidió que lo entreviste y me sorprendió al contarme que en la cajita que llevaba en manos cargaba a su hija que murió por falta de medicamentos", twitteó la joven periodista.

Cabe mencionar que el padre reveló que su pequeña estaría cumpliendo dos años de vida, pero por falta de medicinas y otras cosas más ya no está con él para celebrar.

El autoproclamado presidente Juan Guaidó confirmó que la mañana del último sábado ingresó la ayuda humanitaria. Horas más tarde se denunciaron que policías y militares de Nicolás Maduro quemaron al menos tres camiones con comida y otros productos.