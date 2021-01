Mundo







Pandemia: miles de marineros vuelven a sus hogares y temen regresar al mar, a vivir una “pena de prisión no deseada” Algunos de estos no han sido repatriados y no pueden acceder a servicios de salud. La Organización de Naciones Unidas (ONU) busca que los Gobiernos reconozcan a los marineros como “trabajadores esenciales”.