Papa Francisco celebra la misa del Domingo de Ramos sin fieles por coronavirus

El Papa Francisco ha dado hoy inicio a los ritos de la Semana Santa con la celebración litúrgica de Domingo de Ramos especial, pues ha tenido lugar en el interior de la Basílica de San Pedro y no en la plaza vaticana, como es habitual. Además, no se contó con fieles debido a la pandemia de coronavirus.

“El drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve", dijo Francisco durante la homilía.

Luego continuó con: "porque la vida se mide desde el amor. De este modo, en casa, en estos días santos pongámonos ante el Crucificado, que es la medida del amor que Dios nos tiene”.

La emergencia del coronavirus, que en Italia ha causado más de 15.000 muertos, ha obligado al Vaticano a adoptar medidas de prevención para evitar contagios y ya en marzo se decidió cerrar la plaza y la basílica vaticanas de forma temporal.