Papa Francisco evitó que fieles besen su anillo para evitar que se difundan gérmenes

Luego que imágenes del Papa Francisco retirando su mano para que los fieles no besaran su anillo causo asombro a los cibernautas, el Vaticano explicó la razón del accionar del Sumo Pontífice.

Según precisaron, durante su visita al Santuario de Loreto en Italia, el Papa Francisco evitó que los fieles besaran su anillo "por higiene", para así evitar la difusión de gérmenes.

El portavoz del Vaticano, Alessandro Gisotti, precisó que cuando hay un grupo de gente muy numeroso el Papa Francisco prefiere, por precaución, evitar que le besen el anillo y así evitar que se difundan gérmenes.

No obstante, Gisotti indicó que al Sumo Pontífice le gusta abrazar y ser abrazado por la gente, pero también teme que todos se puedan enfermar.

Como se recuerda, el gesto religioso del Papa Francisco al retirar su mano causó asombro entre los asistentes a la misa. Esta no sería la única vez que retira la mano para que los feligreses no besen el anillo que tiene la imagen de San Pedro pescador en una barca.

Pope Francis really doesn't want anyone kissing his ring.

This from today, after Mass ... pic.twitter.com/CZUO8ppNfo

— Catholic Sat (@CatholicSat) 25 de marzo de 2019