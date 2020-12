Un hombre vestido de Papá Noel de la iniciativa “Papá Noel en la calle” caminó por las calles de Caracas, Venezuela, repartiendo entre los niños víveres, juguetes y ropa para los niños residentes del lugar que más lo necesitaban.

La Navidad en crisis de Venezuela ya lleva seis años, sin embargo, este 2020 se ha agravado la situación porque además de la hiperinflación, recesión económica, fallas en los servicios de luz, agua y falta de ingresos, ahora enfrenta al coronavirus.

El Producto Interno Bruto venezolano se espera que caiga en un 25% y además, el mes de noviembre cerró en 4000% respecto a noviembre del 2019.

Por esta razón, la iniciativa “Papá Noel en la calles”, que ya tiene 14 años de antigüedad, recibió donaciones de empresas privadas y llevó estos implementos las zonas más pobres y populares del país.

Este año, un joven llamado Raymar fue quien vestido de Santa Claus se encargó de entregar víveres como pan, juguetes ropa o zapatos para aquellos niños que lo necesitaban. El coordinador de esta iniciativa, Amílcar Ruíz, afirmó que este 2020 han brindado comida antes que juguetes, por las necesidades de las familias durante la pandemia.

El salario mínimo de Venezuela es de 1,068,024.00 bolívares venezolanos lo que equivale a US$1 aproximadamente. Con esta cantidad de dinero se puede comprar un kilo de arroz solamente.

El aguinaldo navideño de una enfermera en Venezuela este año fue de 3.190.000 bolívares, o sea US$ 2,38, lo que le alcanza a duras penas para mantequilla y harina de maíz. En el 2017, cuando la crisis recién iniciaba y el salario mínimo era de US$ 32 mensuales, este bono de fin de año era el motor financiero de las familias de dicho país.

“Para mí ya no hay Navidad porque es triste que tú trabajas todo un año, esperas con ilusión el bono para poder comprar algo a tus hijos, pero lamentablemente no puedes comprar nada. Yo cobré ayer de aguinaldo 3.190.000 (bolívares, unos 2,38 dólares) y con ese monto apenas pude comprar un kilo de harina de maíz y unos cuantos gramos de mantequilla para poderle dar a mis hijos la cena”, contó a AP la enfermera Marlei López de 41 años.

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas afirma que 1 de cada 3 venezolanos tiene problemas para poner alimentos con suficientes nutrientes sobre su mesa. La mayoría de venezolanos gana menos de US$ 2 al mes.

Este año el presidente Nicolás Maduro ha prometido precios justos para poner a disposición de todos sus compatriotas los ingredientes correspondientes para la preparación de la “hallaca” una comida típica de Venezuela durante la Navidad.

La “hallaca” es un pastel de harina de maíz relleno de guiso. Los ingredientes para esta preparación son la harina de maíz, aceite, aceitunas, pasas, ajíes, hojas de plátano, pollo, cerdo, cebollas, etc.

Sin embargo, muchas familias no tendrán como costear este plato típico porque no hay dinero suficiente. Según el reporte de AP, una cebolla pasó de costar 6.500 bolívares, o sea US$ 0,41 a costar 2,6 millones de bolívares, que en dólares sería US$2,81.

Los organizadores de la actividad dijeron a Reuters que muchas de las familias que viven esta comunidad les decían que “no nos vayan a dejar por fuera”, el coordinador de “Papá Noel en la calle” comenta que se ha agravado el bolsillo de las familias para darle de comer a sus hijos.

