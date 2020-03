Desde la camilla de una clínica en Alemania, María del Rocío Delgado Luyo, una peruana nacida en Chiclayo, da su testimonio tras confirmarse que está infectada con el nuevo coronavirus, COVID-19, enfermedad que no sabe en dónde la contrajo y dio recomendaciones a los peruanos.

“Tengo los síntomas hace 10 días. Comenzó a brotar con fiebre, tos seca, la garganta me dolía demasiado y estaba rasgada. Mi doctor de cabecera me envió antibióticos, pero la fiebre no bajaba hasta que comencé a tomar pastillas para la fiebre. Igual, la fiebre no baja”, cuenta Delgado Luyo, a quien se le escucha agitada en un audio enviado por WhatsApp.

La peruana dijo que llamó a una línea especial en Alemania, pero no la quisieron atender, según ella, porque no cumplía el protocolo de haber estado en contacto con una persona infectada o con un extranjero de China o Ttalia.

“Unos seis después de estar mal los llamé y tuve que mentir que sí había tenido contacto y que me mandaran un test. Tuve que llamar hoy (20 de marzo) en la mañana al teléfono de emergencia. Tampoco puedo respirar bien. En las mañanas me baja la fiebre, queda en temperatura de 37,5 a 37,6, grados centígrados pero en la noche comienza a subir de 38,6 a 39 grados centígrados. Ahora estoy internada en la clínica. Estoy aislada, estoy en el pabellón donde están todos los infectados por coronavirus y más tranquila porque en mi casa pensé que iba a morir sola. Lo único que quiero es que se baje la fiebre", narra María del Rocío Delgado.

Ella tiene que ser fuerte y ha sido sometida a diferentes exámenes a sus pulmones. Revela que en Alemania, donde hay más de 18 mil infectados, muchas personas no están siendo atendidas.

Delgado Luyo recomendó a sus compatriotas a no salir de casa y hacer caso en las medidas dispuestas por el gobierno de Martín Vizcarra.

“Cualquiera se puede infectar en la calle, en el bus, en el tren. Tenga cuidado. A los peruanos que salgan con sus mascarillas, con sus guantes, dejen los zapatos fuera de la casa. Si es posible, entren a sus casas, quítense la ropa y báñense. El virus podría estar en el aire porque no tengo ni idea cómo me he podido contagiar. Cuídense, hagan caso, no salgan, desinfecten todo, no toquen cosas con las manos”, finalizó.

