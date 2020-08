Xuxa Monsalve Escalante, peruana residente en Estados Unidos, es parte de los 30 mil voluntarios del ensayo clínico de la vacuna contra la COVID-19 en aquel país.

La joven que vive hace 20 años en Miami contó que estuvo nerviosa al principio pero igual se atrevió a ser voluntaria. “Me sacaron ocho tubitos de sangre para asegurarse que no estoy embarazada...Si me dio un poquito de miedo, pero al final me aventé”, explicó.

“Los tubitos son para asegurarse si estoy bien salud y luego recién me ponen la vacuna”, explicó Xuxa, quien será monitoreada por dos años tras recibir la dosis de la vacuna del laboratorio Moderna.

Doctor Elmer Huerta recibió la vacuna de Moderna

El doctor Elmer Huerta anunció el pasado 19 de agosto que ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Moderna en Estados Unidos. En declaraciones para América Televisión, el médico señaló que hoy participó de un ensayo clínico de fase 3 de la vacuna luego de ser seleccionado como voluntario para probar el nuevo antídoto.

“Acaban de ponerme la sustancia en el brazo, no sé si es la vacuna o el placebo. Hoy ha sido la primera dosis”, contó emocionado tras visitar el Hospital universitario George Washington.

“Hace dos semanas y media postulé a través de internet y ayer recibí la llamada para avisarme que había sido seleccionado para ser uno de los 30 mil voluntarios que va a probar la vacuna de Moderna”, agregó.

