Piloto se desmaya en pleno vuelo y avión aterriza con la ayuda de un pasajero

Un piloto, quien conducía la nave del vuelo LS765 de la aerolínea británica Jet2, tuvo problemas en su salud y sufrió un desmayo, por lo que el avión tuvo que aterrizar de emergencia para salvaguardar la integridad física de los pasajeros, según informó un portavoz de la compañía al medio MailOnline.

El encargado de aterrizar de emergencia la aeronave fue el copiloto. Sin embargo, las personas que viajaban aseguraron que el suplente contó con la ayuda de un pasajero quien también era piloto, pero estaba de vacaciones.

"Anunció que había sucedido algo en la cabina del piloto y otro piloto de Jet2 que estaba de vacaciones salió desde la parte trasera del avión. Ofreció sus servicios a la tripulación y entró en la cabina", expresó Nicholas Banks, uno de los pasajeros al mencionado medio.

"No salió hasta que ayudó al piloto a abandonar el avión cuando ya hubimos aterrizado. Al piloto original se lo llevaron en silla de ruedas y con una máscara de oxígeno", agregó.

Otras pasajeras también confirmaron la versión de Banks. Dijeron que vieron a un miembro de la tripulación conversar con "una pasajero", quien se levantó de su asiento y acudió a la cabina.

Por lo tanto, la compañía usó su cuenta de Twitter para disculparse con sus clientes y les informaron que estaban trabajando para solucionar el problema.

"Nos gustaría disculparnos con los clientes que viajan en LS765 desde Manchester a Funchal, Madeira que se ha desviado a Oporto, Portugal debido a una situación médica a bordo. Estamos trabajando para ponerlo en camino lo antes posible. Para obtener más información, consulte 'Portway' de nuestros agentes en la Puerta 2", se lee en la mencionada red social.

We would like to apologise to customers travelling on #LS765 from #Manchester to Funchal, #Madeira which has diverted into Porto, #Portugal due to an onboard medical situation. We are working to get you on your way ASAP. Please see our agents Portway at Gate 2 for more info. Tx

