Policía británica abatió a tiros a atacante en Puente de Londres (VIDEO)

La policía británica informó de que está abordando el incidente ocurrido este viernes en el Puente de Londres como un presunto ataque terrorista, si bien subraya que las circunstancias del suceso continúan sin estar claras.

Las fuerzas de seguridad confirmaron que los agentes dispararon a un hombre tras haber sido alertados de un apuñalamiento, un suceso que dejó diversos heridos. Las imágenes del abatimiento fueron captadas por testigos que las difundieron en redes sociales.

La cadena BBC reprodujo parte de la escena grabada con un celular en la que se aprecia a un hombre en el suelo -en la parte peatonal del puente- que es contenida por varias personas vestidas de civil. A una de ellas se le aprecia alejándose de la escena con un cuchillo en la mano.

De un momento a otro, los policías alejan a los civiles del agresor, inclusive uno de los agentes arrastra de la ropa a uno de los individuos. Es entonces cuando un agente dispara sobre el sujeto que vestía completamente de negro. Un segundo disparo se escucha inmediatamente después.

Advertencia: Imágenes pueden herir susceptibilidades

Please stay away from #LondonBridge ! I just saw a man with a knife being shot in the head by police. Please be careful London! pic.twitter.com/BotIffaLJ0

Ese mismo puente fue escenario de un ataque en junio de 2017 en el que murieron ocho personas.

Un periodista de la BBC que se hallaba en el puente en el momento de los hechos presenció lo que parecía ser una pelea entre un grupo de personas, luego dos disparos y un hombre en el suelo.

At this stage, the circumstances relating to the incident at #LondonBridge remain unclear. However, as a precaution, we are currently responding to this incident as though it is terror-related.

One man has been shot by police. We will provide further information when possible.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 29, 2019