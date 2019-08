Sao Paulo se queda a oscuras a las 3 de la tarde por incendio en la Amazonía (VIDEO)

El último lunes, Sao Paulo quedó completamente a oscuras a las 3:00 p.m., una hora completamente inusual para que la mayor ciudad de Brasil 'anochezca'. El extraño fenómeno se debe a los incendios forestales que arden en la Amazonía a más de 3 mil kilómetros de distancia.

El humo denso de los bosques ardiendo en la Amazonía y una fuerte nebulosidad hizo que Sao Paulo entre en penumbras a una hora donde usualmente brilla fuertemente el sol. El instituto Climatempo explicó que la "noche" se produjo por el humo de los siniestros en el estado de Acre, cerca a la frontera con Bolivia, y vientos marítimos.

La explicación de Climatempo coincidió con la valoración de la organización Greempeace. "El humo de los incendios en el Amazonas volvió a los cielos de Sao Paulo, a más de 3000 km de distancia, oscuro. Lo que sucede en el Amazonas no se queda en el Amazonas", dijo en Twitter.

This is the sky of the biggest city in the country of Brazil, So Paulo at 2-3 P.M.



The smoke of the burning Amazon Rainforest has covered it entirely.



OUR PLANET IS DETERIORATING BEFORE OUR EYES AS A RESULT OF CLIMATE CHANGE!



THIS IS FRIGHTENING! pic.twitter.com/Xygb4NeikW