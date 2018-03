El legado de Stephen Hawking en películas, documentales y series (VIDEOS)

Síguenos en Facebook y YouTube

El renombrado científico y físico británico Stephen Hawking murió este miércoles a los 76 años de edad, según han anunciado sus hijos a través de un comunicado difundido por la agencia 'Press Association'.

"Estamos profundamente entristecidos porque nuestro querido padre haya fallecido hoy", manifestaron Lucy, Robert y Tim, los hijos del también astrofísico y cosmólogo Stephen Hawking, quien falleció en el distrito inglés de Cambridge.

Stephen Hawking padecía una enfermedad motoneuronal vinculada con la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la cual se fue agravando con el paso de los años hasta dejarlo prácticamente paralizado, hecho que lo obligó a comunicarse a través de un aparato generador de voz.

Sin embargo, su lucidez para las ciencias no se estancó. Alcanzó éxitos con sus investigaciones divulgativas sobre la ciencia que hasta el día de hoy se discuten y se han llevado a la pantalla grande de Hollywood, llegando incluso a estar nominado a un galardón de los premios Oscar por su rol protagónico en la recordada película "La teoría del todo: el origen y el destino del universo".

Aquel filme cuenta la historia de Stephen Hawking, considerado una de las mentes brillantes de los tiempos actuales, y de Jade Wilde, una estudiante de arte de la cual él se enamora mientras ambos estudian en Cambrigde durante la década de los años sesenta.

Pero, "La teoría del todo: el origen y el destino del universo" no es la única película que se realizó en función a Stephen Hawking. Existe un gran número de películas, documentales y series que llevan su sello como las nombradas a continuación, entre las más destacas:

1. El universo de Stephen Hawking (Stephen Hawking's Universe)

2. Superhero Movie le realiza una parodia en donde es interpretado por Robert Joy.

3. Hawking (BBC) donde Stephen es interpretado por Benedict Cumberbatch (2004)

4. En el universo con Stephen Hawking - (Into The Universe with Stephen Hawking)

5. The Big Bang Theory donde se interpreta brevemente a sí mismo en un capítulo (quinta temporada) y en otro solo se oye su voz (sexta temporada) 2012.