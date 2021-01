El ejército suizo teme no tener la capacidad de gestión necesaria por si entre los nuevos soldados puedan existir varios casos de COVID-19. Por ello, la institución ha adoptado como contingencia, ante esta pandemia, que miles de reclutas empiecen su servicio militar desde sus casas, para así evitar posibles contagios y continuar con la instrucción de forma segura.

Daniel Reist, vocero del ejército suizo, admite a la agencia AFP que este nuevo adoctrinamiento es “es bastante novedoso”, pues en estos tiempos de pandemia “se ha adoptado esta solución ideal”.

La milicia es considerada uno de los pilares de la nación, en donde participan miles de profesionales a cargo del adiestramiento y formación de millones de reclutas. Estos efectúan un servicio militar de cuatro semanas como mínimo, posteriormente todos los años participan de sesiones de entrenamiento de tres semanas.

Para continuar el entrenamiento de forma física y segura se ha realizado un escalonamiento del ingreso de los reclutas, así garantizar que cualquier soldado infectado por el coronavirus pueda ser atendido de forma óptima y pueda cumplir con el asilamiento y cuarentena correctamente, explicó así en un comunicado el departamento de Defensa.

Por otro lado, un primer grupo de los denominados “reclutas sanitarios”, cuya movilización es primordial para reforzar las tropas desplegadas en los hospitales suizos, entrarán en caserna próximamente el lunes.

Inducción virtual

De los 15,000 reclutas que desean servir a la nación suiza, aproximadamente 5.000 deberán esperar en sus hogares antes de poder despertarse con el toque de diana. Estos comenzarán su formación a través de un dispositivo electrónico durante tres semanas, para posteriormente poder acceder a la caserna.

Algunos medios de comunicación, como el diario Le Temps en un artículo titulado “La llegada del militar de sófa”, ha denominado esta iniciativa como una especie de “teleservicio militar”.

Por otro lado, los temas a tratar por los reclutas en su inducción van desde el funcionamiento de su arma de servicio, el reglamento militar y la protección sanitaria, pasando además por los capítulos de armas bacteriológicas y químicas. Reist, explicó que “esta semana recibieron todos el programa, son módulos que deben hacer en casa, un trabajo teórico en la pantalla”.

Este período de formación de tres semanas se contabilizará en los días de servicio y también será remunerado. Para complementar la formación, el programa también incluye cuatro horas de entrenamiento deportivo por semana, teniendo en cuenta que “partimos del principio de que alguien que sigue las lecciones con seriedad necesita seis horas de teletrabajo al día”, señala el portavoz.

Recreación militar

Sin duda alguna, la iniciativa suiza no es una recreación militar con la que están experimentando para atraer a más reclutas. Todo lo contrario. Tendrá un control riguroso a través del sistema que permitirá saber si se conectan los soldados desde el primer día para iniciar su formación, Asimismo, las evaluaciones se realizarán después de concluir sus módulos y en caso no las aprueben no obtendrán los permisos de salida.

Algunos internautas opinan que la situación es divertida y la han denominado “la guerra desde el sofá”, mientras que otros creen que el dispositivo es muy superficial. Es el caso de Stefan Holenstein, presidente de la sociedad suiza de oficiales, quién dijo en Le Temps “entiendo que actualmente se tenían que hacer concesiones poco convencionales, pero soy escéptico. El servicio militar tiene un carácter práctico y social que no puede sustituirse con el e-learning”.

Así mismo, Reist admite que “no podemos jugar a policías” en los domicilios de estos 5,000 reclutas, “pero está claro que hay algunas reglas” y que “el sistema detecta si alguien nunca ha entrado en él”.

