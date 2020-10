Este sábado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compartió un video en su cuenta oficial de Twitter desmintiendo a su jefe de gabinete, Mark Meadows, y asegurando que se encuentra mejor de salud, dos días después de dar positivo al nuevo coronavirus (COVID-19).

“Los líderes afrontamos problemas, hay que afrontar los problemas” , indicó el mandatario norteamericano en un video que ya se ha vuelto viral en redes.

Trump inició sus mensaje agradeciendo a todo el personal médico que lo continúa atendiendo y que lleva a cabo una feroz batalla contra la pandemia del coronavirus.

“Quiero empezar agradeciendo a todo el equipo de médicos profesionales, médicos, profesores, doctores, enfermeras y agradecerles por el gran trabajo que están haciendo”, indicó.

Además, comentó que aguarda por regresar a sus actividades como presidente tan pronto como sea posible, puesto que lo necesita él y su país.

“Yo llegué aquí (al hospital) no sintiéndome bien, pero ahora estoy mejor. Estamos trabajando para que pueda volver, porque necesito volver, porque tenemos que seguir haciendo grande a América otra vez”, sostuvo.

“Esto es algo que le pasa a millones de personas en todo el mundo y ellos están batallando contra eso, no solo en Estados Unidos. Estoy empezando a sentirme bien, vamos a ver qué pasa en los próximos dos días. Estoy agradecido por los mensajes, los he estado leyendo. No lo voy a olvidar, les prometo eso”, resaltó.

Desmintió a su jefe de gabinete

Con este mensaje, Donald Trump desmintió lo mencionado por el jefe de gabinete, Mark Meadows, quien, según recogió El País, había asegurado que las próximas 48 horas serían “críticas”.

Además, indicó que el presidente de Estados Unidos no se encontraba en camino de recuperación. Las aseveraciones de Meadows se dieron en tono de reserva, pero al final se conoció que se trataba del jefe de gabinete.

