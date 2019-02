Trump y Jong-un fracasan en negociaciones y se frustra acuerdo sobre desarme nuclear

Síguenos en Facebook

El mundo veía con expectativas esta segunda cumbre histórica entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo de Corea del Norte, Kim Jong-un. Lamentablemente, no se concretaron las negociaciones planeadas por los líderes. Los militares estadounidenses desplegados en la península coreana no se retirarán, y el mandatario norcoreano no ordenará el tan ansiado desarme nuclear.

"A veces hay que irse, y esta es una de esas veces. Prefiero hacerlo bien que hacerlo rápido", declaró Trump a la prensa internacional tras el término de la reunión con Jong-un.

El presidente Trump señaló que el diálogo tuvo que detenerse debido a que Jong un les pidió que omitieran las sanciones económicas que pesan sobre el país norcoreano.

"Básicamente querían que levantaramos todas las sanciones y no podíamos hacer eso. Ellos estaban dispuestos a desnuclearizar porciones de áreas que nosotros queríamos que hagan, pero no podíamos ceder sobre el tema de las sanciones. Continuaremos trabajando y veremos qué pasa, pero tuve que retirarme por ese pedido en particular", dijo el mandatario estadounidense.

En la conferencia de prensa, Trump también resaltó que Kim Jon-un cesará sus ensayos militares.

"Una de las cosas buenas que el presidente Kim me prometió es que, a pesar de todo, él no hará pruebas con misiles y armas nucleares. Entonces, yo confío en él y tomo su palabra", dijo el inquilino de la Casa Blanca.

Pese al término abrupto de la cumbre, en la que los líderes no llegaron a acuerdos concretos, Trump dijo que tiene una buena relación con el líder norcoreano.

"Simplemente nos caemos bien. Existe una cordialidad entre nosotros y espero que dure", aseguró el republicano.