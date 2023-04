El director ejecutivo de Twitter, Elon Musk, trató este martes de tranquilizar a los anunciantes preocupados por el rumbo de la red social al presentar una nueva política de moderación de contenidos en la plataforma durante un evento sobre marketing celebrado en Miami Beach, en Florida.

El magnate multimillonario habló de la iniciativa “Libertad de expresión, no de alcance”, anunciada el lunes por Twitter, con la que la plataforma promete restringir la visibilidad de los tuits que no cumplan con sus normas.

“Si alguien tiene algo odioso que decir, no significa que deba tener un micrófono”, dijo Musk ante profesionales del sector de los anuncios, admiradores y periodistas, reunidos en el lujoso hotel Fontainebleau.

“Esa persona debería poder decirlo, pero no tiene que imponerse [ese discurso] a la gente”, añadió.

Desde que compró la empresa del pájaro azul, Musk relajó la moderación de contenidos, dejando volver a muchos usuarios vetados por mensajes que según los dueños anteriores incitaban al odio o desinformaban.

Según un estudio publicado este mes por la firma Insider Intelligence, los ingresos de la compañía caerán un 28% este año, porque los “anunciantes no confían en Musk”.

Con su nueva política, la red social empezará pronto a añadir mensajes para identificar los tuits cuya visibilidad ha reducido por incumplir sus normas.

Musk, que se presenta como un defensor a ultranza de la libertad de expresión, advirtió a los anunciantes que no cambiará sus ideas al respecto por generar más ingresos.

“No pasa nada por decir que quieres que tu anuncio aparezca en determinados lugares de Twitter y no en otros”, dijo el empresario de 51 años. “Pero no está bien intentar decir lo que se puede o no se puede hacer. Y si eso significa que Twitter pierde cientos de miles de dólares, los perderemos”.

Desde la compra de la red social, Musk ha despedido a muchos empleados, reduciendo la plantilla de la compañía de 7.500 a menos de 2.000 empleados.

Para generar nuevos ingresos, Musk lanzó una suscripción de pago a 8 dólares al mes, Twitter Blue, para los usuarios que quieran obtener en su cuenta la marca azul, garantía de autenticidad.

Pero según la oenegé NewsGuard, decenas de “difusores de noticias superfalsas” han pagado por tener ese tic azul e inundan la plataforma de desinformación.

Fuente: AFP