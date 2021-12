Dos horas fue la duración de la videollamada que entablaron esta semana los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Rusia, Vladimir Putin. Dos horas en donde la tensión de la relación entre ambos países por la situación de Ucrania se reflejó en lo que ambos mandatarios declararon luego.

“Fui muy directo (con Putin). Dejé muy claro que (...) si invade Ucrania habrá consecuencias graves, consecuencias económicas nunca vistas por él, o nunca vistas jamás. Su respuesta inmediata fue que lo entendía”, dijo Biden al día siguiente de esta cumbre virtual.

“Rusia tiene una política exterior pacífica, pero tiene derecho a garantizar su seguridad, como ya dije, a medio y largo plazo”, aseguró también Putin.

Pese a que, según declaró Putin, su gobierno entregará en los próximos días propuestas sobre la crisis en Ucrania a Estados Unidos, lo que ha dejado esta reunión ha sido una serie de mensajes que empezarán a ser movidos como fichas de ajedrez.

Amenazas.Ucrania, exrepública soviética con profundas conexiones y también desencuentros políticos y culturales con Rusia, ha denunciado que el gobierno de Putin prepara una incursión en su territorio para inicios del 2022. Para ello, según estimaciones de la inteligencia estadounidense y Ucraniana, Rusia ha desplegado entre 70.000 y 94.000 soldados rusos en su frontera con el país vecino.

De acuerdo con la inteligencia militar ucraniana, Rusia lleva incluso a cabo entrenamientos con francotiradores en las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk.

Rusia, que anexó la península de Crimea en 2014 y respalda a los separatistas que luchan contra el gobierno de Ucrania, ha negado rotundamente que esté planeando un ataque, y responsabiliza a la OTAN de alimentar las tensiones.

“No hay que poner toda la responsabilidad en los hombros de Rusia, ya que es precisamente la OTAN quien efectúa peligrosos intentos de colonizar territorio ucraniano e incrementa su potencial militar en nuestras fronteras”, informó el Kremlin en un comunicado.

Además, Moscú ha acusado a Kiev (capital de Ucrania) de querer recuperar por la fuerza los territorios controlados por los prorrusos, algo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha negado rotundamente.

A inicios de diciembre, Zelenski aseguró que sin una negociación directa con Rusia no se podrá detener el conflicto en el este del país.

Rusia respondió que con ellos no hay nada que negociar “sino con los separatistas prorrusos a los que se enfrenta el Ejército ucraniano desde 2014″.

La OTAN. Ucrania no está cubierta por el pacto de defensa de la OTAN ya que es un país que aspira a sumársele. Esta, según The New York Times, sería una de las razones más fuertes de la tensión entre Rusia y Occidente, al considerar a esta como “la alianza de la era de la Guerra Fría diseñada para contrarrestar a la Unión Soviética”.

Rusia ha manifestado abiertamente su interés en “obtener garantías fiables y jurídicamente fijas que excluyan la expansión de la OTAN hacia el este y el despliegue de sistemas de armas de ataque ofensivo en los estados adyacentes a Rusia”, según expuso el Kremlin.

El presidente Biden ha dicho que espera anunciar una serie de reuniones con sus principales aliados de la OTAN y Rusia para rebajar la tensión entre las partes, pero prepara en paralelo sanciones graves contra este país en si invade Ucrania. Sobre el uso de tropas estadounidenses para detener esta posible invasión. “Eso no está sobre la mesa”, dijo Biden.