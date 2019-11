Policía abate a sospechoso de ataque terrorista con cuchillo en puente de Londres (VIDEO)

Policías abatieron a balazos al sospechoso de un ataque con cuchillo este viernes en el puente de Londres. El incidente causó heridas en varias personas y la Policía Metropolitana dijo que se trató de un "ataque terrorista".

"De repente (el autobús) se detuvo y estábamos conmocionados y miré por la ventana y vi a tres policías acercándose a un hombre... Parecía que había algo en su mano, no estoy 100% segura. Pero entonces uno de los policías le disparó", contó una pasajera del autobús que se trasladaba en esos momentos por el puente.

Por el momento, el lugar fue evacuado y está cerrado. La estación del metro también fue cerrada.

El Puente de Londres había sido escenario de otro ataque similar (también considerado terrorista) en junio de 2017, cuando una camioneta atropelló a peatones y los tres hombres que viajaban en el vehículo apuñalaron a varias personas. El saldo fue de 48 heridos y ocho muertos.

#Breaking: Just in - Multiple gunshots at London Bridge brought traffic to a halt, police officers have arrested the suspect.#London #UK pic.twitter.com/AB9seLLdq9