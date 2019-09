Una joven quiere tener la boca más grande del mundo y ya se sometió a 15 cirugías

Síguenos en Facebook

Andrea Emilova, una joven búlgara de 22 años, triplicó el tamaño de sus labios tras haberse sometido a quince cirugías estéticas.

"Ahora me gustan mis labios, más que antes, porque me veo más bonita así y en Bulgaria ésta es la última moda", explica esta estudiante de Filología alemana.

La joven se ha inyectado a sus labios diversos líquidos para que sus labios se vean más voluminosos. Además, ella admite que, en su país, está de moda tener una boca enorme.

Andrea asegura que, desde que se sometió a este inusual cambio, multiplicó sus seguidores en las redes sociales. También comenta que recibe muchos elogios, pero también críticas y muchos insultos sobre su apariencia.

"No me importa, porque lo importante es lo que me gusta a mí. La opinión de otras personas es irrelevante". Y dice que "la mayoría de los comentarios negativos los escriben mujeres".