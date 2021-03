El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió que uno de cada cinco niños en el mundo vive sin acceso suficiente a agua y está situación podría empeorar debido al cambio climático. Más de 1.420 millones de personas, incluidos 450 millones de niños, viven en áreas de alta o extremadamente alta vulnerabilidad al agua. Esto significa que 1 de cada 5 niños en todo el mundo no tiene suficiente agua para satisfacer sus necesidades diarias.

El análisis, que forma parte de la iniciativa Water Security for All, identifica áreas donde los riesgos físicos de escasez de agua se superponen con niveles deficientes de servicio de agua. Las comunidades que viven en estas áreas dependen del agua superficial, fuentes no mejoradas o agua que puede tardar más de 30 minutos en recolectarse.

“Cuando los pozos se secan, los niños son los que faltan a la escuela para buscar agua. Cuando las sequías disminuyen los suministros de alimentos, los niños sufren desnutrición y retraso en el crecimiento. Cuando golpean las inundaciones, los niños se enferman por enfermedades transmitidas por el agua. Y cuando el agua los recursos disminuyen, los niños no pueden lavarse las manos para combatir las enfermedades”, dijo la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore.

Los datos muestran que los niños en más de 80 países viven en áreas con alta o extremadamente alta vulnerabilidad al agua. África oriental y meridional tiene la mayor proporción de niños que viven en esas zonas, y más de la mitad de los niños, el 58%, tienen dificultades para acceder a agua suficiente todos los días.

Le siguen África occidental y central, con un 31%; Asia meridional, con el 25%; y Oriente Medio. con 23%. El sur de Asia alberga el mayor número de niños que viven en áreas de alta o extremadamente alta vulnerabilidad al agua: más de 155 millones de niños.

Los niños de 37 países con “puntos críticos” se enfrentan a circunstancias especialmente extremas en términos de cifras absolutas, proporciones de niños afectados y en las que se deben movilizar recursos, apoyo y acciones urgentes a nivel mundial. Esta lista incluye Afganistán, Burkina Faso, Etiopía, Haití, Kenia, Níger, Nigeria, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Sudán, Tanzania y Yemen.

La demanda de agua sigue aumentando drásticamente mientras los recursos disminuyen. Además del rápido crecimiento de la población, la urbanización, el uso indebido y la mala gestión del agua, el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos reducen las cantidades disponibles de agua potable, lo que agrava el estrés hídrico.

Según un informe de UNICEF de 2017, casi 1 de cada 4 niños en todo el mundo vivirá en áreas de estrés hídrico extremadamente alto para 2040. Si bien todos pueden sentir el impacto de la escasez de agua, nadie sufre más que los niños más vulnerables.

Un niño recoge agua potable de una torre warka en Etiopía. (Foto: Warka Water)

Problemas sanitarios

En la actualidad, 2.200 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable y 4.200 millones de personas carecen de servicios de saneamiento, ambos gestionados de forma segura.

Las prácticas de higiene inseguras están muy extendidas, lo que agrava los efectos sobre la salud de las personas. El impacto en las tasas de mortalidad infantil es devastador, con más de 297 000 niños menores de cinco años que mueren anualmente por enfermedades diarreicas debido al saneamiento deficiente, la falta de higiene o el agua potable insalubre.

Una persona sin acceso a agua potable mejorada, se ve obligada a depender de fuentes como agua superficial, pozos no protegidos y posiblemente contaminados, o vendedores que venden agua de procedencia y calidad no verificables.

Para muchas comunidades, las fuentes de agua suelen estar lejos de sus hogares y, por lo general, corresponde a las mujeres y las niñas dedicar gran parte de su tiempo y energía a buscar agua, una tarea que a menudo las expone a los ataques de los hombres e incluso de los animales salvajes.

