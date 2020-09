La compañía AstraZeneca, que desarrolla una vacuna contra el nuevo coronavirus junto a la Universidad de Oxford, dio detalles de la tercera fase de los ensayos clínicos luego de que dos voluntarias hayan presentado “síntomas neurológicos sin explicación”.

Los inesperados síntomas en dos mujeres que participaron en la última fase de la candidata a vacuna contra la COVID-19, obligaron a la farmacéutica a parar sus pruebas.

El laboratorio informó que tras “una revisión independiente” se llegó a la conclusión que ambos casos eran considerados como de “poco probable que estas enfermedades estuvieran asociadas con la vacuna, o bien que no había pruebas suficientes para decir con certeza que las enfermedades estaban relacionadas o no con la vacuna”.

El medio The New York Times aseguró que los ensayos clínicos en Estados Unidos continúan en pausa, mientras que en Reino Unido, la India y Sudáfrica se han reanudado.

¿Qué se sabe de las dos voluntarias?

La empresa no dio información específica, pero se conoce que la primera paciente desarrolló una inflamación de la médula espinal, llamada como mielitis transversa tras ser inoculada. Luego, se confirmó que ella padecía de esclerosis múltiple, enfermedad no diagnosticada y que no estaba vinculada con la vacuna, por lo que se reanudaron los ensayos.

La segunda persona recibió la segunda dosis de la vacuna y lo ensayos de detuvieron el 6 de setiembre luego de que se haya enfermado. Sin embargo, el diario de Nueva York citó una fuente afirmando que el problema a la salud de la voluntaria era mielitis transversa.

Perú se une a los ensayos

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Instituto Nacional de Salud (INS), autoridad reguladora del Perú, dio el permiso respectivo al laboratorio británico para la realización de los ensayos clínicos fase III de su vacuna candidata contra la Covid-19.

La institución anunció que el estudio abarcará a aproximadamente 3.000 voluntarios y se iniciará a principios de octubre. De esta forma, el Perú participa en un estudio de 30.000 voluntarios centrado en Estados Unidos.

“Es una demostración de la confianza en la capacidad de los científicos peruanos y en la experiencia de los centros de investigación del país”, afirmó el Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Mario López Chávarri.

VIDEO RECOMENDADO

OMS pide a países evitar el ‘nacionalismo de las vacunas’

OMS pide a países evitar el 'nacionalismo de las vacunas'