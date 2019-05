Venezuela: Marchan hacia cuarteles para convencer a militares de cesar el apoyo a Nicolás Maduro

Síguenos en Facebook

Ciudadanos venezolanos, impulsados por el llamado del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, marcharon hacia los cuarteles para pedir que los militares se subleven contra el régimen de Nicolás Maduro.

"Venezuela: Hoy nos movilizamos de forma cívica y pacífica a los puntos de concentración y unidades militares más cercanas en todo el territorio nacional. El objetivo es llevar nuestro mensaje sin caer en confrontación ni provocaciones", anunció Guaidó en su cuenta de Twitter.

Los venezolanos intentaron entregar proclamas para que miembros de las Fuerzas Armadas respalden la lucha del presidente encargado de Venezuela en recuperar la democracia en su país.

Según EFE, apenas un centenar de personas se reunieron este sábado en Caracas para respaldar el llamado de Juan Guaidó.

"He venido porque hay que luchar por la libertad, en este país, cada día vamos de mal en peor, no tenemos comida, no tenemos medicinas, no tenemos ningún beneficio de lo que el gobierno está llamado a hacer", dijo un manifestante.

Por otro lado, Nicolás Maduro también hizo un llamado a los militares a "estar listos" ante una posible invasión de Estados Unidos.