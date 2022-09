Una mujer protagonizó una particular experiencia mientras se ejercitaba en un gimnasio de su localidad, en Ohio, Estados Unidos. De un momento a otro, se quedó atascada en una de las máquinas, por lo que tuvo que pedir auxilio al 911.

En una serie de videos que publicó en las redes sociales, Christine Faulds reveló los momentos angustiantes que vivió mientras hacía ejercicios durante la madrugada, aprovechando que no había gente que la pueda interrumpir, cuenta Caracol Noticias.

Desafortunadamente, mientras hacía su rutina en una tabla de inversión, quedó atrapada boca abajo y no pudo levantarse por más de 10 minutos. Debido a que estaba sola en el lugar, no había quien la ayude y no tenía cerca su teléfono para comunicarse con alguien.

Faulds intentó llamar a su amiga, que estaba en otro ambiente del establecimiento levantando pesas; sin embargo, nadie pudo oírla.

Tras mantenerse por alrededor de 12 minutos boca abajo, se vio obligada a llamar al 911 por medio de su reloj inteligente. Los agentes no tardaron en llegar para auxiliarla.

En uno de los videos que se hizo viral en las redes sociales, se ve cómo un oficial de la policía llega al gimnasio para ayudarla a levantarse y ponerse en posición vertical, para que pudiera caminar nuevamente.

“La gente dice ‘¿por qué publicarías eso, es tan vergonzoso?’, pero a veces tienes que reírte de ti mismo y seguir adelante”, declaró Christine Faulds, durante una entrevista con la prensa local.

La mujer advirtió que no tiene la intención de volver a utilizar la máquina si no hay más personas a su alrededor para que puedan ayudarla.