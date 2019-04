"Ya se me acabó la chispa”, fue la excusa de un hombre para abandonar su matrimonio (VIDEO)

Recientemente, un argentino decidió que ya no quería seguir casado, así que huyó su casa para no volver. Lo que no tuvo en cuenta es que la esposa le inició un proceso judicial para poner fin a su matrimonio.

"Ya se me acabó la chispa, entonces decidí irme de la casa”, confesó el hombre.

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia consideró que el hombre fue el culpable de su divorcio, por lo que designó que debía asumir las consecuencias patrimoniales en forma de una cuota alimentaria que el hombre deberá pagar a su pareja.

El sujeto buscaba apelar la decisión que se le había asignado desde febrero de 2017, asegurando que sólo debía pagar esa cuota si la mujer estuviera en condiciones de marginalidad o debilidad, pero el jurado no aceptó sus argumentos.

La Sala Civil ratificó que el hombre tuvo la culpa del divorcio, dándose un incumplimiento del contrato civil por el cual ambos se abocaban al matrimonio.