Llevo semanas advirtiendo del peligro que significa normalizar los actos delictivos de Pedro Castillo. Empezamos con el plagio de la tesis y ahora con los audios de Zamir Villaverde. En estos hemos escuchado de boca del propio Bruno Pacheco de que “Pedro sabe” y también de los 100 grandes que recibió el exministro Juan Silva.

La corrupción se rebalsa por todas partes en este Gobierno pero seguimos viendo una actitud de complicidad y de tontos útiles que piensan en interpelar ministros cuando Castillo, cabeza de la organización criminal, sigue blindado en el mismo Congreso.

Hemos dicho hasta el cansancio que esta situación no da para más, pero hasta ahora no hay un línea clara para darle fin a este Gobierno de izquierda criminal. La renuncia de Castillo no es una opción y ese no puede seguir siendo nuestro grito de batalla. El delincuente sabe que irá preso apenas abandone Palacio así que nunca va a renunciar, es la calle y los congresistas quiénes tienen que tomar la decisión ahora, sin cálculo político ni ambiciones partidarias, se debe hacer por la patria, para salvar al Perú.