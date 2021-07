José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa (1844-1918), o simplemente Manuel González Prada (MGP), que falleció un día como hoy, hace 103 años, fue el mayor crítico de nuestra derrota de la Guerra con Chile (1879-1883). Dueño de un verbo letal, MGP representa el más puro realismo político del país de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Temido por los políticos de su época en “Horas de lucha” y “Páginas Libres”, se encargó de lanzar una acérrima llamada de atención a la clase política del Perú, a la que no dudaba en imputar desidia nacional crónica y responsable de la ausencia de liderazgo para conducir los destinos de la patria en el momento más complejo de nuestra vida republicana, seguramente desde que nos hiciéramos Estado independiente en 1821, por los principios de uti possidetis de iure y de la libre determinación de los pueblos. González Prada fue el crítico que hoy no tenemos y por su radicalismo es considerado el mayor anarquista de nuestra historia independiente. No llegó a las celebraciones del centenario de la República -falleció tres años antes-, pero la virulencia de su voz y de su discurso como el que pronunció en el teatro de Politeama el 29 de julio de 1888, le hizo ganar tiempos después, adeptos entre los jóvenes del comienzo del siglo XX. José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre fueron enormemente influenciados por sus vibrantes prosas, volviéndose ambos, sus más conspicuos discípulos sin serlo. Su radicalismo difiere enormemente del extremismo de nuestros tiempos. MGP fue respetuoso de las leyes del Perú y su queja estaba orientada sobre aquellos malos y mediocres peruanos que solo preferían el confort y el statu quo como regla. Traigo a su enorme figura a pocos días de cumplir 200 años de Estado soberano para destacar la necesidad de que no claudiquemos en levantar la voz a priori, si acaso nuestra democracia se pusiera en el filo del infierno, primero cerca de la autocracia, luego convertida en dictadura y, finalmente, sellada en totalitarismo. Los peruanos debemos respetar la voluntad popular sin discusión, a la que MGP también llamó a defender, pero al mismo tiempo, enseñando a denunciar si acaso esa actitud se convierta en el mayor legado para nuestras familias y las generaciones enteras que nos sigan.