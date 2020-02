“Que los congresistas sufran la inseguridad ciudadana como cualquier vecino”, ha sido una de las frases más celebradas por la gente en los últimos días. ¿Quién la dijo? Nada más y nada menos que Daniel Urresti. Si el show es más importante que las ideas, se entiende la popularidad del congresista electo. Es evidente que su objetivo es hechizar a la audiencia con energía, bravuconadas, enfrentamientos, desplantes y hasta con disparates. Más allá de sus gestos, que tienen como único objetivo aglutinar adhesiones para una candidatura presidencial, no hay ningún aporte a la lucha contra la delincuencia en las calles. Tal como en sus tiempos de ministro del Interior, cuando no solucionó nada, ahora quiere dar por cierto cosas que no suceden.

El Gobierno está por ese camino. Ante una falta de estrategia y de un plan integral de seguridad ciudadana, eligió el golpe de impacto. ¿Contra quién? Contra el Congreso. Y ha logrado el apoyo de “ayayeros” que han lanzado mensajes que sintonizan con personas no dispuestas a pensar por sí mismas.

Ante la inseguridad ciudadana hay que activar la imaginación y precisar no sólo sobre la distribución de policías sino sobre los planes concretos, con cifras y objetivos tangibles. El escritor colombiano Gabriel García Márquez decía que si alguien revelara que vio un montón de elefantes volando no provocará mucho interés porque es una expresión muy trillada, pero si afirmara que vio 17 elefantes volando, “la precisión de la cifra captará interés y agregará credibilidad al relato”. De ese se trata el reto del Gobierno. Basta de generalidades. Hay que puntualizar proyectos y realidades.

Según el INEI, la población víctima de delitos de mayo a octubre del año 2019 llegó al 26.8%, cifra mayor al 26.4% del mismo periodo del año 2018. Ante esta situación, el presidente Martín Vizcarra debe ser consciente que no tiene sentido perder el tiempo en propuestas inmanejables e improductivas, que lo único que harán es abrir nuevos frentes que le quitarán fuerzas para acometer objetivos urgentes.