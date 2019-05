486 AÑOS DE LA ANULACIÓN DEL MATRIMONIO DE ENRIQUE VIII

Hoy, 23 de mayo, se cumplen 486 años de la anulación del casamiento entre Enrique VIII y Catalina de Aragón, cuyo proceso repercutió en la historia de Inglaterra y consolidó la preeminencia de la Iglesia anglicana en una Europa absorbida por la vorágine del fenómeno del protestantismo. Lo voy a explicar. El rey Enrique VIII, mentadísimo monarca europeo que ningún sílabo de historia universal podría obviar en el rigor de nuestra mejor formación académico-humanista, mostró en ese episodio de su vida personal una de las manifestaciones más tempranas del absolutismo monárquico que luego adquiriría enorme trascendencia en el Viejo Continente. Fue rey de Inglaterra, uno de los cuatro Estados que componen el Reino Unido e Irlanda del Norte (los otros tres son Gales, Escocia e Irlanda del Norte). Enrique VIII también fue señor de Irlanda y, más allá de que contrajo nupcias durante sus 56 años de vida (1491-1547) hasta con 6 mujeres, entre ellas la primera esposa, Catalina de Aragón -hija de los Reyes Católicos Fernando e Isabel de Castilla-, y la no menos célebre Ana Bolena -a quien luego mandó ejecutar-, sin duda este monarca es recordado en la historia porque llevó adelante una de las escisiones políticas más impactantes en la historia de la Iglesia, al fundar en su país el referido anglicanismo e insólitamente convertirse en jefe de la Iglesia anglicana. Lo hizo precisamente en un acto de reacción porque el papa Clemente VII no quiso concederle el divorcio de Catalina para casarse con Ana Bolena. Fue, junto a Martín Lutero en Alemania y a Juan Calvino en Francia, el rey que selló el denominado mayor protestantismo de la Era Moderna. Como nadie, Enrique VIII personificó el derecho divino en su máxima expresión. Hoy eso ya no existe. En Inglaterra y en la mayoría de las casas reinantes, el “rey reina pero no gobierna”, es decir, conserva su calidad de jefe de Estado para las tareas de representación y con atribuciones muy reducidas y de eminente carácter protocolar, dejando las de gobierno para los elegidos por el pueblo, que es el otro soberano, el legado por la Revolución Francesa.