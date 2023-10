Sesenta años vividos a plenitud cumplió el pasado 28 de septiembre Ivonne Susana Díaz Díaz, conocida en la industria del entretenimiento como Susy Díaz; la rubia de labios rojos, ingenuidad calculada y sobre todo un referente del mundo del espectáculo local. Descubierta para el mundo por Augusto Polo Campos, célebre compositor que decidió enamorarla cuando él era un recorrido cincuentón, y ella una veinteañera; la exrecepcionista de Panamericana aprovechó ese encuentro para ingresar a un ambiente que nunca imaginó que se convertiría en su escenario natural. Pero antes de dar sus primeros pasos, Susy supo que debía plantar su marca registrada para diferenciarse de otras, elemento imprescindible para sobrevivir en la jungla de las vanidades. Consciente de que no podía presumir del canto, baile y actuación, como talentos innatos, Díaz decidió explotar su carisma, esa empatía que generaba en la gente, vendiendo la imagen de chica poco inteligente, algo tonta, que hasta se burlaba de si misma. Vaya que esa apuesta le dio éxito desde sus inicios y le ha servido para mantenerse vigente hasta hoy, y que ella ha sabido manejar inteligentemente para conseguir sus objetivos, casi todos los que se propuso. Susy sabe lo que hace, estudia cada paso que da, cuentan que una de las razones por las que nunca ha dejado su look de cabello rubio intenso y labios carmesí es porque así la quiere su público, así la aceptan, así la contratan, asi gana dinero. Díaz es de aquellas que ha logrado capitalizar sus ganancias con propiedades, sigue siendo figura de campañas publicitarias, en las redes explota su imagen y como la cereza del pastel este 26 de octubre estrena la película en la que cuenta su paso por el Congreso de la República. Susy llega a sus 60, también con luces y sombras, fue sentenciada a tres años de prisión suspendida por el delito de cohecho activo, pero pagó sus 200 mil soles de reparación civil al Estado; una de las pocas que ha honrado ese compromiso. La mamá de Flor Polo calcula cada paso que da, se reinventa, captura nuevas audiencias, explota su vida personal, alista nuevos emprendimientos; la palabra retiro no está definitivamente en su diccionario.Susy Díaz celebra seis décadas exitosa, auténtica, sabe que así la quieren y ese es su mejor regalo.