Un día como hoy, hace 69 años, Chile, Perú y Ecuador revolucionaron el Derecho del Mar al unificar sus posiciones unilaterales al suscribir la célebre Declaración de Santiago de 1952, que estableció como norma de su política internacional marítima, la soberanía y jurisdicción del Estado costero hasta las 200 millas.

Por primera vez tres naciones del Pacífico Sudeste –Colombia se sumó en 1979–, anunciaron al mundo que en esa distancia marina, los recursos vivos (peces) y no vivos (minerales) que allí se encuentren, pertenecen al Estado costero, por lo que sin su autorización, ningún otro Estado podía ingresar a explotarlos. En 1954 la flota ballenera del magnate griego, Aristóteles Onassis -famoso empresario de la industria naviera y el hombre más rico del mundo por esa época-, fue capturada con sus 354 tripulantes en Paita, y obligada a pagar una multa por pescar dentro de nuestras 200 millas.

La aceptación progresiva de la Declaración y de la tesis no fue nada fácil. Fueron intensas campañas internacionales en las que el Perú cumplió un rol espectacular siendo identificado con justa razón como país pionero en la formulación de la tesis innovadora. De hecho, toda la política exterior peruana de los años 70 y 80, difundió eficazmente por todo el planeta esta nueva forma de concebir al mar, es decir, ya no como un espacio militarizado o de seguridad como había sido por más de 2000 años, sino con un clarísimo concepto socioeconómico, donde lo relevante ya no son las aguas en sí mismas sino sus recursos.

Nuestros científicos, diplomáticos, académicos, militares, etc., que asumieron con convicción la nueva visión del mar, fueron claves para lograr que en 1982 fuera abierta a la firma la Convención del Mar, en Montego Bay, Jamaica, promoviendo que los demás países del globo, se sumaran abrumadoramente a la tesis regional, que fue incorporada de manera intacta en ese monumental tratado. Para coadyuvar en la universalización de la extraordinaria tesis, también el 18 de agosto de 1952, fue creada la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), organización regional, cuya última sede itinerante la tuvo el Perú entre 1994 y 1997 -Desde 1998 está permanentemente en Guayaquil, Ecuador-, que hasta la fecha coordina ininterrumpidamente las políticas marítimas de sus cuatro Estados miembros.