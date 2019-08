90 AÑOS DE LA REINCORPORACIÓN DE TACNA AL PERÚ

Tacna está en el imaginario de todos los peruanos y hoy, que celebramos el 90° aniversario de su reincorporación a la patria, lo está más aún. Me siento tacneño sin haber nacido en esa tierra, cuna del patriotismo y el nacionalismo peruanos. Lo que sé de Tacna lo debo al eminente Jorge Basadre, el mayor historiador de nuestra vida republicana. Por él la conocí profundamente. En efecto, en las páginas de su monumental obra Historia de la República del Perú conocí acerca de la larga lucha de Tacna por verse de vuelta en el seno nacional. A través de Tacna nos internarnos en la patria invisible de la que tanto habló Basadre. Tacna, entonces, es el alma nacional, es nuestro pasado y futuro, y es difícil una mirada prospectiva del país sin ella. Desde adolescente, siempre pegado a las letras de Basadre, admiré al pueblo tacneño por su tenaz resistencia y mística indoblegable frente a la ocupación chilena que soportó por 46 años (Chilenización: 1883-1929), y ya adulto, al advertir sus justos reclamos, pues Tacna no contaba con las 200 millas marinas por la arbitrariedad chilena que imponía un límite marítimo de facto por un paralelo también hasta esa distancia, impidiéndonos pescar, viajé por todos los rincones del país pregonando para Tacna la equidad, que no era otra cosa que lo justo. Muchas promesas se ha hecho a Tacna desde aquel 28 de agosto de 1929, y gran parte de ellas yacen con el epitafio de incumplidas. Tacna, que es la puerta de ingreso al Perú, debe ser la frontera viva que no es, pero alejando a quienes con engaños o interés quieren creerla solamente económica, quedando por esa irresponsable idea -deben saberlo- merced al posterior e inexorable veredicto de la historia. Después del fallo en la Corte Internacional de Justicia, ¿qué se ha hecho por sus pescadores, que siguen siendo detenidos y sus embarcaciones capturadas por el solo hecho de querer llegar hasta el área marítima que ganamos con creces por la sentencia del 2014? ¿Hasta cuándo el Chinchorro, nuestra propiedad privada en Arica, seguirá siendo solamente un enorme terreno cercado y no lo volveremos nuestro mayor enclave cultural para honrar al pasado en que esta ciudad fue nuestra? ¿Por qué la Biblioteca de Jorge Basadre no cuenta con un lugar digno y definitivo? El Perú debe saldar su deuda con Tacna y considerarla protagonista en la agenda del Bicentenario.