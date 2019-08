Eduardo Hochschild Presidente

De chico aprendí que la gran diferencia en la vida la marcan los pequeños detalles. Los verdaderos líderes son los que con su forma de ser demuestran la grandeza del ser humano. El despido del periodista Carlos Paredes del despacho de la vicepresidenta Mercedes Aráoz es una pésima señal. Maxi Aguiar y Mirian Morales se han ganado la misma fama que Nadine y Montesinos, y el Presidente parece no darse cuenta de que hay cosas que no se deben hacer nunca. Es cuestión de clase. Entre tanto, ya hay varios ansiosos con la campaña: Julio Guzmán, Fernando Cillóniz, Raúl Diez Canseco, Antauro Humala, Elmer Cáceres, Verónika Mendoza, Daniel Salaverry; los que son tomados en broma, como Andrés Hurtado; y otros muy preparados y con ganas, pero no son conocidos y aún no se animan. En la campaña habrá un representante del Perú moderno y uno del Perú profundo, uno de los caviares y un fujimorista. Frente a ese escenario, resulta oportuno preguntar a los líderes peruanos con capacidad de hacer cosas en el ámbito político si van a dejar al Perú en manos de Soros o se animan a hacer algo para cambiar el rumbo de la historia. Esta es una invitación a Carlos Rodríguez Pastor, Eduardo Hochschild, Roque Benavides, Alex Fort, Pedro Brescia, Eduardo Belmont y otros millonarios para que se organicen como lo han hecho con sus corporaciones y puedan contribuir a que en el Perú la política sea completamente diferente. Bastaría que uno de ellos se anime a liderar el esfuerzo.